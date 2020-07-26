Трамп ввёл режим ЧС в штате Техас из-за урагана "Ханна"

Flooding is ongoing across Southern Texas where rain bands from #Hanna continue to impact the region. This is drone footage from Weslaco, just east of McAllen. These outer bands could also produce isolated tornadoes. #TXwx pic.twitter.com/Xckr0M0d1T — WeatherNation (@WeatherNation) July 26, 2020

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Техас, который наиболее пострадал от урагана "Ханна".

Кроме того, глава Белого дома также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

— Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", — говорится в документе, распространённом пресс-службой администрации американского лидера.

Напомним, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана и направился к побережью Техаса.