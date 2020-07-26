Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп ввёл режим ЧС в штате Техас из-за урагана "Ханна"

Кроме того, глава государства распорядился направить в регион федеральную помощь.

53

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Техас, который наиболее пострадал от урагана "Ханна".

Кроме того, глава Белого дома также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", — говорится в документе, распространённом пресс-службой администрации американского лидера.

Перевёрнутые трейлеры и поваленные деревья. Первый за сезон ураган "Ханна" в Атлантике достиг побережья Техаса — видео

Скорость ветра в его пределах достигает 45 метров в секунду.

Напомним, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана и направился к побережью Техаса.

Ранее губернатор штата Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов, которые в основном находятся в прибрежной зоне. Отмечается, что из-за обрыва проводов без электричества осталось около 300 тысяч граждан.

Выбор редакции

Loading...