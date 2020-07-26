Трамп ввёл режим ЧС в штате Техас из-за урагана "Ханна"

Flooding is ongoing across Southern Texas where rain bands from #Hanna continue to impact the region. This is drone footage from Weslaco, just east of McAllen. These outer bands could also produce isolated tornadoes. #TXwx pic.twitter.com/Xckr0M0d1T— WeatherNation (@WeatherNation) July 26, 2020
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Техас, который наиболее пострадал от урагана "Ханна".
Кроме того, глава Белого дома также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
— Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", — говорится в документе, распространённом пресс-службой администрации американского лидера.
Перевёрнутые трейлеры и поваленные деревья. Первый за сезон ураган "Ханна" в Атлантике достиг побережья Техаса — видеоСкорость ветра в его пределах достигает 45 метров в секунду.
Напомним, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана и направился к побережью Техаса.
Ранее губернатор штата Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов, которые в основном находятся в прибрежной зоне. Отмечается, что из-за обрыва проводов без электричества осталось около 300 тысяч граждан.