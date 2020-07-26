В Минздраве США заявили, что у них есть все инструменты для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения США Алекс Азар сообщил, что у властей страны есть все необходимые инструменты для борьбы со вспышками заболевания коронавирусом, которые фиксируются в нескольких штатах Америки.

— Как сказал президент, мы сталкиваемся с очень серьёзной ситуацией с этими вспышками. Это серьёзно, но хорошая новость заключается в том, что благодаря руководству президента у нас есть инструменты, чтобы справиться с этим. У системы здравоохранения есть [необходимый] потенциал. <...> У нас есть средства личной защиты, — заявил министр в интервью телеканалу CBS.

Ведущая программы попросила Азара объяснить, означает ли это, что число смертей от CoViD-19 будет выше, чем прогнозировалось ранее.

— Речь идёт не столько о прогнозах, сколько о том, что мы с этим делаем. Нам нужно носить защитные маски, нам нужно соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены. В зонах, где зафиксированы очаги, нужно закрывать бары, ограничивать потребление пищи в помещении [внутри ресторанов и кафе], ограничивать наши встречи дома. Мы знаем, что это работает, — подчеркнул глава американского Минздрава.

Азар добавил, что если граждане будут носить защитные маски, то тогда удастся избежать дальнейших закрытий, а если нет, то будут последствия.

Напомним, за последние недели в ряде штатов, включая Флориду, Калифорнию, Техас и Аризону, фиксируются рекордные показатели роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим местные власти решили приостановить ослабление или отмену мер, связанных с борьбой с CoViD-19.