Онищенко рассказал, как не перепутать коронавирус с гриппом

Бывший главный санитарный врач отметил, что дети на CoViD-19 реагируют, как правило, менее активно.

Некоторые симптомы заражения коронавирусом похожи на признаки гриппа, однако есть те, по которым эти две болезни можно различить. В их числе затруднённость дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

— Это интоксикация, это кашель. <...> Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь, — пояснил он.

Онищенко отметил, что при гриппе также могут притупляться запахи, но с полной потерей обоняния сталкиваются только больные CoViD-19. Экс главный санитарный врач также сообщил, что тяжёлое течение болезни у старшего поколения тоже верный признак коронавируса. Дети, как правило, реагируют на эту болезнь менее активно, а при гриппе болеют наравне со взрослыми.

Специалист рассказал, что при гриппе и ОРВИ процесс развивается более быстро и инкубационный период составляет около семи дней, в то время как при коронавирусе этот срок удваивается.