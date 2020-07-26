В городах России прогремел салют в честь Дня ВМФ — видео

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В Севастополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке празднование Дня Военно-морского флота завершилось торжественным салютом.
В Северной столице залпы производили с пляжа Петропавловской крепости. В общей сложности в небе над городом прогремело 30 залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44. Наблюдавшие за этим зрители приветствовали происходившее радостными возгласами.
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Аналогичная реакция на салют была и у жителей Севастополя. Они вышли на набережную, чтобы понаблюдать за залпами в небе над городом.
Фото © Пресс-служба Тихоокеанского флота
Во Владивостоке салют прогремел над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной. Запуск осуществляли салютные установки 2А-85.