Кадыров заявил, что достоин получить Нобелевскую премию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что права человека в регионе не нарушают, а, наоборот, соблюдают. По его словам, об этом свидетельствует прекращение войны, уничтожение терроризма и мирное развитие республики.
— Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут [за то], что я боролся с терроризмом, а они под санкции. Несправедливо, — отметил в эфире телеканала "Россия-1" Кадыров, комментируя санкции, которые против него ввели власти США.
"Отменяю приглашение". Кадыров ввёл санкции против ПомпеоЛидер республики возмущён тем, что ограничения Госдепа действуют не только на него, но и на всю семью.
Он также добавил, что благодаря президенту России Владимиру Путину в Чечне удалось навести порядок, а жители региона чувствуют себя в безопасности.
— Закончили войну, должны радоваться. Афганистан — около 2 млн погибших, сколько идут военные действия, не может Америка ничего сделать. А мы благодаря Путину навели порядок, мирно живём, развиваемся, 1,5 млн населения спокойно живёт. <...> А им это не нравится, — подчеркнул глава республики.
Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майораГлава республики отметил, что принял известие об этом по стойке "смирно".
Кроме того, как рассказала супруга главы Чечни Медни Кадырова, её жизнь с введением санкций не изменилась.
— Ничего не изменилось, даже лучше стало после санкций. Была домохозяйкой и остаюсь. Мои дочери и я политикой никогда не занимались. От этих санкций нам смешно, — поведала она.
Напомним, о внесении Кадырова в чёрный список заявил госсекретарь США Майк Помпео. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают". Позже Кадыров ответил, заявив: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"