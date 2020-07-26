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Регион
Опубликовано 26 июля 2020, 22:46
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Кадыров заявил, что достоин получить Нобелевскую премию

По его словам, благодаря Владимиру Путину в Чечне удалось навести порядок, а жители региона чувствуют себя в безопасности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что права человека в регионе не нарушают, а, наоборот, соблюдают. По его словам, об этом свидетельствует прекращение войны, уничтожение терроризма и мирное развитие республики.

Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут [за то], что я боролся с терроризмом, а они под санкции. Несправедливо, — отметил в эфире телеканала "Россия-1" Кадыров, комментируя санкции, которые против него ввели власти США.

"Отменяю приглашение". Кадыров ввёл санкции против Помпео
"Отменяю приглашение". Кадыров ввёл санкции против Помпео

Он также добавил, что благодаря президенту России Владимиру Путину в Чечне удалось навести порядок, а жители региона чувствуют себя в безопасности.

Закончили войну, должны радоваться. Афганистан — около 2 млн погибших, сколько идут военные действия, не может Америка ничего сделать. А мы благодаря Путину навели порядок, мирно живём, развиваемся, 1,5 млн населения спокойно живёт. <...> А им это не нравится, — подчеркнул глава республики.

Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора
Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора

Кроме того, как рассказала супруга главы Чечни Медни Кадырова, её жизнь с введением санкций не изменилась.

Ничего не изменилось, даже лучше стало после санкций. Была домохозяйкой и остаюсь. Мои дочери и я политикой никогда не занимались. От этих санкций нам смешно, — поведала она.

Напомним, о внесении Кадырова в чёрный список заявил госсекретарь США Майк Помпео. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают". Позже Кадыров ответил, заявив: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

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Фото © Instagram / kadyrov_95_official

Иван Косицын
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