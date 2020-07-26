Кадыров заявил, что достоин получить Нобелевскую премию

По его словам, благодаря Владимиру Путину в Чечне удалось навести порядок, а жители региона чувствуют себя в безопасности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что права человека в регионе не нарушают, а, наоборот, соблюдают. По его словам, об этом свидетельствует прекращение войны, уничтожение терроризма и мирное развитие республики.

— Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут [за то], что я боролся с терроризмом, а они под санкции. Несправедливо, — отметил в эфире телеканала "Россия-1" Кадыров, комментируя санкции, которые против него ввели власти США.

Он также добавил, что благодаря президенту России Владимиру Путину в Чечне удалось навести порядок, а жители региона чувствуют себя в безопасности.

— Закончили войну, должны радоваться. Афганистан — около 2 млн погибших, сколько идут военные действия, не может Америка ничего сделать. А мы благодаря Путину навели порядок, мирно живём, развиваемся, 1,5 млн населения спокойно живёт. <...> А им это не нравится, — подчеркнул глава республики.

Кроме того, как рассказала супруга главы Чечни Медни Кадырова, её жизнь с введением санкций не изменилась.

— Ничего не изменилось, даже лучше стало после санкций. Была домохозяйкой и остаюсь. Мои дочери и я политикой никогда не занимались. От этих санкций нам смешно, — поведала она.