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Бэнкси выставил на аукцион свои картины, посвящённые кризису с мигрантами в Европе

Их стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов.

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Фото © Sotheby&#x27;s

Известный британский уличный художник Бэнкси выставил на аукцион три собственные картины. Об этом рассказали в аукционном доме Sotheby's, который проведёт 28 июля торги под названием "От Рембрандта до Рихтера", передаёт ТАСС.

Уточняется, что речь идёт о триптихе "Вид на Средиземное море, 2017", посвящённом кризису с беженцами, которые в последние годы пытались добраться до Европы и часто при этом умирали.

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Свою работу он посвятил пандемии коронавируса и призвал людей носить средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что, по предварительной оценке, их стоимость составляет примерно 1–1,5 миллиона долларов. Деньги от продажи полотен будут направлены для улучшения условий в больнице в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Ранее картины висели в гостинице, которую Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и Палестину. В отеле The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель") десять номеров, каждый из которых украшен авторскими работами популярного уличного художника.

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Как оказалось, в подземке картины уличных художников запрещены, и даже для знаменитости делать исключение не стали.

Кроме того, как сообщили в аукционном доме, в ходе торгов будет представлено более 70 работ, среди которых картины Жоана Миро, Фрэнсиса Бэкона, Анри Матисса, Рембрандта, Пабло Пикассо, Герхарда Рихтера и других художников.

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