Бэнкси выставил на аукцион свои картины, посвящённые кризису с мигрантами в Европе

Известный британский уличный художник Бэнкси выставил на аукцион три собственные картины. Об этом рассказали в аукционном доме Sotheby's, который проведёт 28 июля торги под названием "От Рембрандта до Рихтера", передаёт ТАСС.

Уточняется, что речь идёт о триптихе "Вид на Средиземное море, 2017", посвящённом кризису с беженцами, которые в последние годы пытались добраться до Европы и часто при этом умирали.

Стоит отметить, что, по предварительной оценке, их стоимость составляет примерно 1–1,5 миллиона долларов. Деньги от продажи полотен будут направлены для улучшения условий в больнице в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Ранее картины висели в гостинице, которую Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и Палестину. В отеле The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель") десять номеров, каждый из которых украшен авторскими работами популярного уличного художника.