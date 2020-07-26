На Украине сообщили об утечке скрытых IP-адресов государственных сайтов

В конгрессе США уверены, что источник утечки ложных данных о "сговоре" РФ и талибов не будет найден Представитель республиканцев отметил, что подобные сообщения напоминают ему историю с попыткой импичмента Трампа.

— Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet перечень из почти трёх миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создаёт угрозу направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и больше 6500 с доменом ua, в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры, — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.