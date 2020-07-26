Цена биткоина впервые с начала лета превысила 10 тысяч долларов

Стоимость биткоина, который является самой известной криптовалютой в мире, в воскресенье поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что таких показателей биткоин достиг впервые с 2 июня.
По сведениям криптовалютной биржи Binance, в 22:47 по московскому времени биткоин рос в цене на 2,09% и его цена составила 9892 доллара.
Биткоин снова в цене. Куда движется курс криптовалютыБиткоин побил рекорд и впервые с февраля подорожал до десяти тысяч долларов. Почему это произошло и что будет с курсом криптовалюты в ближайшее время?
При этом в ходе торгов в воскресенье его стоимость впервые превысила отметку 10 тысяч долларов, однако позже немного упала.