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Приказ о прекращении огня в Донбассе выдали на Украине

Он вступил в силу с полуночи 27 июля.

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Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

Командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев выдал приказ о соблюдении полного и всестороннего режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединённых сил.

Как уточняется, приказ вступил в силу с полуночи 27 июля.

Командование объединённых сил подтверждает, что данное распоряжение о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трёхсторонней контактной группой и вступили в силу с 00:00 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года, — сказано в сообщении, размещённом в Facebook.

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Российская сторона подчеркнула приоритетность реализации решений, принятых лидерами "нормандского формата".

Напомнил, новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля. Приказ о нём издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР.

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По словам понтифика, это ещё один шаг во имя примирения "на многострадальной земле".

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