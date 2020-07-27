Приказ о прекращении огня в Донбассе выдали на Украине

Командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев выдал приказ о соблюдении полного и всестороннего режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединённых сил.

Как уточняется, приказ вступил в силу с полуночи 27 июля.

— Командование объединённых сил подтверждает, что данное распоряжение о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трёхсторонней контактной группой и вступили в силу с 00:00 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года, — сказано в сообщении, размещённом в Facebook.