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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 264 пациента

Выздоровевшие могут стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 174 985 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 264 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Специалист рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом выздоравливают без особого лечения

По его словам, главным союзником в борьбе с вирусом является иммунитет, а врагом — паника.

Для подтверждения отсутствия CoViD-19 в организме пациента после курса лечения медики проводят специальные исследования. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.

Напомним, Москва заняла 27-е место среди российских регионов по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. Количество новых случаев коронавируса в столице составляет 5,39 на 100 тысяч человек.

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