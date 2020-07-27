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В России стали чаще выявлять больных сахарным диабетом

За 10 лет уровень заболеваемости вырос на 22,5%.

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Фото © Pixabay

Число впервые выявленных пациентов с сахарным диабетом в России в 2019 году увеличилось на 27% в сравнении с показателями 2010 года. Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщает RT.

В прошлом году сахарный диабет был впервые диагностирован у 410,5 тысячи россиян. 10 лет назад было выявлено 323,9 тысячи новых пациентов с диабетом.

Число впервые выявленных случаев на 100 тысяч населения, то есть уровень заболеваемости, возросло на 22,5%: в 2019 году эта цифра составила 279,7 против 228,3 новых случаев в 2010 году.

Выкиньте печеньки и голодайте! 10 мифов о диабете

Самым большим заблуждением о диабете является запрет на сладкое. Это не совсем так. В чём ещё мы ошибаемся насчёт этой болезни.

Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно, — прокомментировал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков.

В прошлом году регионами с самым высоким уровнем заболеваемости диабетом стали Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области. Самое незначительное число впервые выявленных случаев эндокринного заболевания было зарегистрировано в Чечне, Дагестане, Приморском крае, Ингушетии и Забайкальском крае.

Ранее учёные рассказали, как с помощью голодания можно вылечить диабет второго типа.

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