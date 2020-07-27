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В Чите подросток прикурил от свечи в соборе. Полиция проводит проверку

По признанию молодого человека, набравшее более тысячи просмотров видео было записано ради его подписчиков.

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Видео © Соцсети

Подросток прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе Читы ради хайпа в социальных сетях. Его друг снял на видео, как парень зашёл в храм и, выждав, пока рядом никого не будет, закурил, передаёт "Чита.ру".

По словам молодого человека, запись, набравшая свыше тысячи просмотров, была сделана ради его подписчиков.

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Стала известна личность "курильщика". Выяснилось, что это 19-летний Владимир Анисимов. А его мать — чиновница в аппарате губернатора.

По факту размещения в соцсетях видеозаписи начата проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Ранее похожая история произошла в Магнитогорске. Там несовершеннолетняя прикурила сигарету от свечи перед иконами.

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