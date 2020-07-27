В Чите подросток прикурил от свечи в соборе. Полиция проводит проверку

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Подросток прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе Читы ради хайпа в социальных сетях. Его друг снял на видео, как парень зашёл в храм и, выждав, пока рядом никого не будет, закурил, передаёт "Чита.ру".
По словам молодого человека, запись, набравшая свыше тысячи просмотров, была сделана ради его подписчиков.
В Салехарде сын чиновницы прикурил от Вечного огня, потому что не было зажигалкиСтала известна личность "курильщика". Выяснилось, что это 19-летний Владимир Анисимов. А его мать — чиновница в аппарате губернатора.
По факту размещения в соцсетях видеозаписи начата проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Забайкальскому краю.
Ранее похожая история произошла в Магнитогорске. Там несовершеннолетняя прикурила сигарету от свечи перед иконами.