Синоптики обещают в Москве облачный понедельник и небольшой дождь

В российской столице в первый день недели ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается "опасное солнце"Он отметил, что в этот период не стоит долго находиться на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар.
В ночь на вторник она может опуститься до плюс 15 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 21–26 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 12 градусов выше нуля.