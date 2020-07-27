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Синоптики обещают в Москве облачный понедельник и небольшой дождь

Температура ночью опустится до 15 градусов.

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В российской столице в первый день недели ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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Он отметил, что в этот период не стоит долго находиться на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс 15 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 21–26 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 12 градусов выше нуля.

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Ранее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.

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