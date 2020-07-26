Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается "опасное солнце"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие три дня ожидается опасное ультрафиолетовое излучение в ряде российских регионов.

В этот период лучше не находиться долго на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар, передаёт ТАСС.

— В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краёв, этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро, — рассказал Вильфанд.

Синоптик также добавил, что опасное солнечное излучение прогнозируется в первые несколько дней новой недели в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье.