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Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается "опасное солнце"

Он отметил, что в этот период не стоит долго находиться на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар.

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Фото © Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие три дня ожидается опасное ультрафиолетовое излучение в ряде российских регионов.

В этот период лучше не находиться долго на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар, передаёт ТАСС.

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В центре города воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краёв, этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро, — рассказал Вильфанд.

Синоптик также добавил, что опасное солнечное излучение прогнозируется в первые несколько дней новой недели в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье.

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Ранее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.

Согласно международным стандартам, чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз людей. При индексе, равном или превышающем 3, граждан рекомендуют пользоваться защитными от солнца средствами.

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