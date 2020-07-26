Специалист рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом выздоравливают без особого лечения

Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселёв сообщил, что о коронавирусах учёные знают уже давно, однако до нынешней пандемии не было эффективных препаратов против данного заболевания. Об этом пишут "Известия".

Специалист заметил, что ранее врачи прибегали к использованию лекарств против малярии и ВИЧ-инфекции, однако научные исследования не подтвердили ни лечебную, ни профилактическую эффективность этих препаратов. Более того, как уточняется, эти лекарства, особенно противомалярийные, не просто бесполезны, но и несут потенциальную угрозу для здоровья человека.

— Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причём большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих. У нас есть надёжный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача, — подчеркнул Киселёв.