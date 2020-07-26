Большая часть избирателей в трёх ключевых штатах США выразила поддержку Байдену

Большая часть жителей американских штатов Флорида, Мичиган и Аризона, которые считаются ключевыми на президентских выборах в США, отдали голоса за Джо Байдена. Такие данные опроса приводит CNN.

Так, в Аризоне Байдена поддерживает 49% избирателей, тогда как Трампа — 45%. Во Флориде за кандидата 51% избирателей (за Трампа — 46%). В Мичигане голоса 52% зарегистрированных избирателей заявили о поддержке наиболее вероятного кандидата от демократов.