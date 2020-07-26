Большая часть избирателей в трёх ключевых штатах США выразила поддержку Байдену

Большая часть жителей американских штатов Флорида, Мичиган и Аризона, которые считаются ключевыми на президентских выборах в США, отдали голоса за Джо Байдена. Такие данные опроса приводит CNN.
"Он уничтожит страну". Трамп заявил, что США повторят судьбу Венесуэлы в случае победы Байдена на выборахГлава Белого дома считает, что у соперника не хватит компетенции, чтобы править страной, и призвал его протестировать умственные способности.
Так, в Аризоне Байдена поддерживает 49% избирателей, тогда как Трампа — 45%. Во Флориде за кандидата 51% избирателей (за Трампа — 46%). В Мичигане голоса 52% зарегистрированных избирателей заявили о поддержке наиболее вероятного кандидата от демократов.
Байден заявил, что Трамп — первый "президент-расист" в СШАРанее глава государства называл CoViD-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом".
Любопытно, что на выборах 2016 года Трамп одержал уверенную победу в каждом из этих штатов. Сейчас же местные жители не одобряют меры действующего главы Белого дома в борьбе с коронавирусом и расовым неравенством. В то же время Трампа активнее поддерживают в вопросах экономики.