В Уголовном кодексе может появиться статья "Налоговое мошенничество"

В Уголовном кодексе (УК РФ) может появиться новая статья — "Налоговое мошенничество", разработкой которой занялись представители правоохранительных органов. Об этом РИА "Новости" сообщила заместитель председателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко.
Бюджет РФ за полгода недосчитался 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступленийПри этом возместить уже удалось около 30 миллиардов.
— Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идёт дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — налоговое мошенничество, — отметила Леоненко.
Названы регионы — лидеры по числу налоговых преступлений за 2019 годПочти в тех же субъектах возбуждают больше всего уголовных дел и насчитывают самую большую сумму причинённого ущерба.
По её словам, сейчас к налоговым преступлениям относится четыре статьи УК — со ст. 198 по 199.2, а также ст. 159 (мошенничество). Однако, несмотря на разные меры ответственности, бывали случаи, когда за одни и те же действия, совершённые разными лицами, приговоры выносились по разным статьям.