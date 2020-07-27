В Уголовном кодексе может появиться статья "Налоговое мошенничество"

— Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идёт дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — налоговое мошенничество, — отметила Леоненко.

Почти в тех же субъектах возбуждают больше всего уголовных дел и насчитывают самую большую сумму причинённого ущерба.

Названы регионы — лидеры по числу налоговых преступлений за 2019 год Почти в тех же субъектах возбуждают больше всего уголовных дел и насчитывают самую большую сумму причинённого ущерба.

По её словам, сейчас к налоговым преступлениям относится четыре статьи УК — со ст. 198 по 199.2, а также ст. 159 (мошенничество). Однако, несмотря на разные меры ответственности, бывали случаи, когда за одни и те же действия, совершённые разными лицами, приговоры выносились по разным статьям.