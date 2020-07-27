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В Уголовном кодексе может появиться статья "Налоговое мошенничество"

Сейчас к преступлениям, связанным с налогами, относятся статьи об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

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Фото © ИТАР-ТАСС / Мария Деркунская

В Уголовном кодексе (УК РФ) может появиться новая статья — "Налоговое мошенничество", разработкой которой занялись представители правоохранительных органов. Об этом РИА "Новости" сообщила заместитель председателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко.

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При этом возместить уже удалось около 30 миллиардов.

Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идёт дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — налоговое мошенничество, — отметила Леоненко.

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Почти в тех же субъектах возбуждают больше всего уголовных дел и насчитывают самую большую сумму причинённого ущерба.

По её словам, сейчас к налоговым преступлениям относится четыре статьи УК — со ст. 198 по 199.2, а также ст. 159 (мошенничество). Однако, несмотря на разные меры ответственности, бывали случаи, когда за одни и те же действия, совершённые разными лицами, приговоры выносились по разным статьям.

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