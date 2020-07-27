Названы регионы — лидеры по числу налоговых преступлений за 2019 год

Москва и Подмосковье стали "лидерами" по числу налоговых преступлений по итогам 2019 года. Такие данные в беседе с РИА "Новости" сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

— По количеству возбуждённых уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96), — отметила Леоненко.

При этом возместить уже удалось около 30 миллиардов.

Бюджет РФ за полгода недосчитался 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений При этом возместить уже удалось около 30 миллиардов.

Почти в тех же субъектах возбуждают больше всего уголовных дел и насчитывают самую большую сумму причинённого ущерба. По словам Леоненко, происходит это из-за большого количества населения в регионах и их высокого экономического потенциала.