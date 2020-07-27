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Врач призвал "не мучиться" и перестать лечить ожирение диетами

Чаще всего к заболеванию ведёт дисбаланс гормонов в организме человека.

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Ожирение является заболеванием, справиться с которым можно лишь путём медикаментозного лечения, а не различными диетами. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил врач-диетолог и руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.

Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберёте ещё больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и её надо лечить, причём лечить у врача, как и остальные заболевания, — отметил Ковальков.

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По словам специалиста, органическую пищу нужно хранить на уровне глаз — так легче сделать правильный выбор при поиске еды.

Врач также призвал всех страдающих ожирением "не мучиться", а вместо этого "один раз решить вопрос". По словам Ковалькова, причиной заболевания зачастую является дисбаланс гормонов в организме или же наследственная предрасположенность.

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Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов лечится и вылечивается врачами, — подытожил диетолог.

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