Врач призвал "не мучиться" и перестать лечить ожирение диетами

Ожирение является заболеванием, справиться с которым можно лишь путём медикаментозного лечения, а не различными диетами. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил врач-диетолог и руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.
— Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберёте ещё больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и её надо лечить, причём лечить у врача, как и остальные заболевания, — отметил Ковальков.
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Врач также призвал всех страдающих ожирением "не мучиться", а вместо этого "один раз решить вопрос". По словам Ковалькова, причиной заболевания зачастую является дисбаланс гормонов в организме или же наследственная предрасположенность.
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— Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов лечится и вылечивается врачами, — подытожил диетолог.