Врач призвал "не мучиться" и перестать лечить ожирение диетами

— Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберёте ещё больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и её надо лечить, причём лечить у врача, как и остальные заболевания, — отметил Ковальков.