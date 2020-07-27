"Детские игры". Пушков раскритиковал Зеленского из-за невыполнения минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо расшифровать все пункты минских соглашений, отметил, что глава государства тянет время, потому что не хочет их выполнять.
— Заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры, — написал член Совета Федерации на своей странице в "Твиттере".
В Кремле прокомментировали требование Зеленского расшифровать минские соглашенияПо мнению украинского президента, это необходимо для понимания того, сможет ли страна выполнить договор.
Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы понять, сможет ли его страна выполнить договор.
Путин и Зеленский обсудили освобождение удерживаемых лицТелефонный разговор двух президентов состоялся сегодня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что теперь понятно, почему при Зеленском выполнение договора застопорилось. Всё из-за того, что президент Незалежной "не понимал, что там написано". Кроме того, дипломат добавила, что российская сторона поможет украинскому главе государства, потому что вопрос связан с человеческими жизнями.