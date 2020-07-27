"Детские игры". Пушков раскритиковал Зеленского из-за невыполнения минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо расшифровать все пункты минских соглашений, отметил, что глава государства тянет время, потому что не хочет их выполнять.

— Заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры, — написал член Совета Федерации на своей странице в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы понять, сможет ли его страна выполнить договор.