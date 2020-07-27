На Украине живодёр "пошутил" и закатал в банку живого котёнка. Теперь им заинтересовалась полиция

Во Львовской области 20-летний молодой человек положил живого котёнка в банку и закрыл крышкой. Кроме того, он записал это на видео и выложил в соцсети.
Через некоторое время ролик разлетелся по Интернету, и парень решил его удалить. Однако было уже поздно, потому что им заинтересовалась местная полиция.
— Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котёнка в стеклянную банку и якобы закрыл ёмкость металлической крышкой для консервации, — сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Львовской области.
10 неудачных фото от пользователей Twitter, чьи питомцы заставят ужаснуться абсолютно каждогоНедавно пользовательница "Твиттера" GinaZwicky попросила в комментариях присылать "уродливые" фотографии своих питомцев. Начала она с кадра своего котёнка, а любители домашних животных с удовольствием продолжили тред. Накопились сотни странных снимков, и в подборке ниже — 10 самых смешных из них.
Правоохранительным органам удалось установить личность молодого человека и место его проживания. В данный момент ведётся расследование, уже открыто уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание по которой предусматривает ограничение свободы до трёх лет.
Кроме того, живодёр удалил из своего профиля все публикации, а также опубликовал ролик с котёнком после того, как уже достал его из банки. Молодой человек заявил, что это была шутка, отметив, что с животным всё хорошо. Он добавил, что не понял, почему видео так разошлось по Сети, утверждая, что банка, где находился котёнок, не была закрыта.
Видео © Instagram / yur.soroka