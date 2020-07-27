На Украине живодёр "пошутил" и закатал в банку живого котёнка. Теперь им заинтересовалась полиция

Во Львовской области 20-летний молодой человек положил живого котёнка в банку и закрыл крышкой. Кроме того, он записал это на видео и выложил в соцсети.

Через некоторое время ролик разлетелся по Интернету, и парень решил его удалить. Однако было уже поздно, потому что им заинтересовалась местная полиция.

— Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котёнка в стеклянную банку и якобы закрыл ёмкость металлической крышкой для консервации, — сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Львовской области.

Правоохранительным органам удалось установить личность молодого человека и место его проживания. В данный момент ведётся расследование, уже открыто уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание по которой предусматривает ограничение свободы до трёх лет.

Кроме того, живодёр удалил из своего профиля все публикации, а также опубликовал ролик с котёнком после того, как уже достал его из банки. Молодой человек заявил, что это была шутка, отметив, что с животным всё хорошо. Он добавил, что не понял, почему видео так разошлось по Сети, утверждая, что банка, где находился котёнок, не была закрыта.