Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Украине живодёр "пошутил" и закатал в банку живого котёнка. Теперь им заинтересовалась полиция

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

47

Во Львовской области 20-летний молодой человек положил живого котёнка в банку и закрыл крышкой. Кроме того, он записал это на видео и выложил в соцсети.

Через некоторое время ролик разлетелся по Интернету, и парень решил его удалить. Однако было уже поздно, потому что им заинтересовалась местная полиция.

Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котёнка в стеклянную банку и якобы закрыл ёмкость металлической крышкой для консервации,сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Львовской области.

10 неудачных фото от пользователей Twitter, чьи питомцы заставят ужаснуться абсолютно каждого

Недавно пользовательница "Твиттера" GinaZwicky попросила в комментариях присылать "уродливые" фотографии своих питомцев. Начала она с кадра своего котёнка, а любители домашних животных с удовольствием продолжили тред. Накопились сотни странных снимков, и в подборке ниже — 10 самых смешных из них.

Правоохранительным органам удалось установить личность молодого человека и место его проживания. В данный момент ведётся расследование, уже открыто уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание по которой предусматривает ограничение свободы до трёх лет.

Кроме того, живодёр удалил из своего профиля все публикации, а также опубликовал ролик с котёнком после того, как уже достал его из банки. Молодой человек заявил, что это была шутка, отметив, что с животным всё хорошо. Он добавил, что не понял, почему видео так разошлось по Сети, утверждая, что банка, где находился котёнок, не была закрыта.

Видео © Instagram / yur.soroka

Выбор редакции

Loading...