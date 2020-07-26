В Германии выступили против приглашения России в "Большую семёрку"

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Rheinische Post заявил, что выступает против приглашения России в состав участников саммита "Большой семёрки".

— Причина исключения России была связана с аннексией Крыма и вмешательством в восточную часть Украины. Пока этот вопрос не разрешён, я не вижу возможностей для приглашения России, — заявил Маас.

По словам главы ведомства, Берлин поддерживает выполнение минских соглашений в вопросах Донбасса, однако по-прежнему считает Крым территорией Украины.

Кроме того, Маас заявил, что не поддерживает превращение саммита G7 в G11 или G12, в то же время оставаясь сторонником формата "Большой двадцатки".