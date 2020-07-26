В Германии выступили против приглашения России в "Большую семёрку"

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Rheinische Post заявил, что выступает против приглашения России в состав участников саммита "Большой семёрки".
Япония выступила против участия России в саммите G7Впрочем, в Токио признали, что решение о российском присутствии на предстоящих переговорах будет принимать Вашингтон.
— Причина исключения России была связана с аннексией Крыма и вмешательством в восточную часть Украины. Пока этот вопрос не разрешён, я не вижу возможностей для приглашения России, — заявил Маас.
По словам главы ведомства, Берлин поддерживает выполнение минских соглашений в вопросах Донбасса, однако по-прежнему считает Крым территорией Украины.
В сенате США выступили против участия России в заседаниях G7Поводом для этого стали "пагубные действия против Украины" и ряда американских союзников.
Кроме того, Маас заявил, что не поддерживает превращение саммита G7 в G11 или G12, в то же время оставаясь сторонником формата "Большой двадцатки".
Напомним, ранее о возможности участия России, а также ещё трёх стран в саммите G7 высказался Дональд Трамп, он проинформировал о своей идее президента РФ Владимира Путина.