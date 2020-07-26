"Смелый человек". Специалист рассказал, когда Дегтярёв сможет слетать в космос

Российская компания "Космокурс", являющаяся оператором суборбитальных полётов в космос, заявила о готовности, чтобы врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправился в космическое пространство в качестве испытателя.
В 2016 году, являясь депутатом Госдумы от ЛДПР, Дегтярёв сообщил, что желает отправиться в космический полёт в качестве испытателя техники данной компании, передаёт РИА "Новости".
Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку Фургала в ХабаровскеВрио губернатора отметил, что очень переживает за судьбу бывшего главы региона.
— Дегтярёв вызвался в качестве испытателя на полёты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полёты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярёв, — подчеркнул генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин.
Он также добавил, что считает Дегтярёва смелым человеком. Пушкин отметил, что такой полёт в космос возможен не ранее 2025 года.
Стоит отметить, что сейчас "Космокурс" для полёта на высоту 200 километров разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. По прогнозам, первый полёт должен состояться примерно через пять лет, его длительность составит около 15 минут, из которых пять туристы будут находиться в невесомости. Примерная цена билета — 200–250 тысяч долларов. "Космокурс" планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек, среди которых в основном будут иностранцы.
Хабаровчане защитили Дегтярёва от провокатора, который пытался к нему пробратьсяМужчина известен как Фредди и имеет три судимости, а во время инцидента, вероятно, был пьян.
Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Член ЛДПР также сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.