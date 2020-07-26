"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Туринский "Ювентус" после домашней победы над клубом "Сампдория" за два тура до конца первенства стал чемпионом Италии по футболу.

"Ювентус" обыграл своих соперников со счётом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.

По итогам 36 туров чемпионата туринцы набрали 83 очка и стали недосягаемыми для идущего вторым "Интера" (76 очков).

Это чемпионство стало девятым подряд и 36-м в истории "Ювентуса". Клуб из Турина является самым титулованным в Италии.