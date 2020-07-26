"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Туринский "Ювентус" после домашней победы над клубом "Сампдория" за два тура до конца первенства стал чемпионом Италии по футболу.
"Ювентус" обыграл своих соперников со счётом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.
Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед магазином, где выставлен чемпионский кубок "Зенита" — видеоПосмотреть на трофей команды пришли люди разных возрастов и полов.
По итогам 36 туров чемпионата туринцы набрали 83 очка и стали недосягаемыми для идущего вторым "Интера" (76 очков).
Это чемпионство стало девятым подряд и 36-м в истории "Ювентуса". Клуб из Турина является самым титулованным в Италии.
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Стоит также отметить, что лучшим бомбардиром клуба в чемпионате является португалец Криштиану Роналду с 31 голом в активе. В гонке бомбардиров серии А он идёт на втором месте после нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле, который забил 35 голов.