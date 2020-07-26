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"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Туринцы победили в национальном первенстве девятый раз подряд.

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Фото © Twitter / @juventusfc

Туринский "Ювентус" после домашней победы над клубом "Сампдория" за два тура до конца первенства стал чемпионом Италии по футболу.

"Ювентус" обыграл своих соперников со счётом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.

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Посмотреть на трофей команды пришли люди разных возрастов и полов.

По итогам 36 туров чемпионата туринцы набрали 83 очка и стали недосягаемыми для идущего вторым "Интера" (76 очков).

Это чемпионство стало девятым подряд и 36-м в истории "Ювентуса". Клуб из Турина является самым титулованным в Италии.

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Встреча должна состояться 7 августа в Манчестере.

Стоит также отметить, что лучшим бомбардиром клуба в чемпионате является португалец Криштиану Роналду с 31 голом в активе. В гонке бомбардиров серии А он идёт на втором месте после нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле, который забил 35 голов.

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