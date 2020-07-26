Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Жители России во время введённых из-за коронавируса ограничений стали активнее покупать в магазинах виски, ром, текилу и различные настойки. Такие данные Росалкогольрегулирования приводят "Известия".
Отмечается, что в период с апреля по июнь граждане приобрели 1,7 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью выше девяти градусов, что на 22% выше, нежели в прошлом году. При этом к этой категории не относятся водка и коньяк.
Виски, крупы и телевизор. Лайф узнал, чем запасаются москвичи в супермаркетах на фоне коронавирусаКто-то из жителей столицы делает запасы на несколько месяцев, а некоторые же призывают закупаться "без фанатизма".
Аналогичный рост продаж показали горькие настойки, содержание спирта в которых превышает 25%. В указанный период россияне приобрели 1,8 миллиона декалитров напитков, что также на 22% выше, нежели годом ранее.
— Причины роста — легализация рынка, а также введение режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок, — отметил представитель Росалкогольрегулирования.
"Это чушь". Эксперт прокомментировал Лайфу данные о резком падении продаж алкоголяПо словам специалиста, окончательные данные за май будут известны только в середине июня и, вероятно, будут сильно отличаться.
Аналитики считают, что таким способом жители страны пытались "развлечь себя" в домашних условиях. Кроме того, увеличить спрос мог и запрет на поездки за границу, так как алкоголь подобного рода россияне пьют в основном в заведениях или в путешествиях.