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Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Аналитики считают, что таким способом жители страны пытались "развлечь себя" в домашних условиях.

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Жители России во время введённых из-за коронавируса ограничений стали активнее покупать в магазинах виски, ром, текилу и различные настойки. Такие данные Росалкогольрегулирования приводят "Известия".

Отмечается, что в период с апреля по июнь граждане приобрели 1,7 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью выше девяти градусов, что на 22% выше, нежели в прошлом году. При этом к этой категории не относятся водка и коньяк.

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Кто-то из жителей столицы делает запасы на несколько месяцев, а некоторые же призывают закупаться "без фанатизма".

Аналогичный рост продаж показали горькие настойки, содержание спирта в которых превышает 25%. В указанный период россияне приобрели 1,8 миллиона декалитров напитков, что также на 22% выше, нежели годом ранее.

Причины роста — легализация рынка, а также введение режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок, — отметил представитель Росалкогольрегулирования.

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По словам специалиста, окончательные данные за май будут известны только в середине июня и, вероятно, будут сильно отличаться.

Аналитики считают, что таким способом жители страны пытались "развлечь себя" в домашних условиях. Кроме того, увеличить спрос мог и запрет на поездки за границу, так как алкоголь подобного рода россияне пьют в основном в заведениях или в путешествиях.

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