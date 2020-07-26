Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Жители России во время введённых из-за коронавируса ограничений стали активнее покупать в магазинах виски, ром, текилу и различные настойки. Такие данные Росалкогольрегулирования приводят "Известия".

Отмечается, что в период с апреля по июнь граждане приобрели 1,7 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью выше девяти градусов, что на 22% выше, нежели в прошлом году. При этом к этой категории не относятся водка и коньяк.

Аналогичный рост продаж показали горькие настойки, содержание спирта в которых превышает 25%. В указанный период россияне приобрели 1,8 миллиона декалитров напитков, что также на 22% выше, нежели годом ранее.

— Причины роста — легализация рынка, а также введение режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок, — отметил представитель Росалкогольрегулирования.