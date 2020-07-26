На Камчатке медведь напал и убил мужчину

В селе Таловка Пенжинского муниципального района Камчатки обнаружили тело мужчины с признаками нападения медведя.
— Тело человека было обнаружено [на дороге]... По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате нападения на него медведя. Проводится проверка, — рассказали в районной администрации, передаёт ТАСС.
На Камчатке медведи лезли в квартиру, где находились дети. Хищникам удалось разбить окнаЖивотные вели себя агрессивно, и их пришлось убить.
Стоит отметить, что на Камчатке популяция бурого медведя достигает 16 тысяч особей. Каждый год животные выходят к тем местам, где проживают люди.
В 2019 году в результате нападения бурых медведей погибло четыре человека, а в этом году жертвами хищников стали уже два человека, одному мужчине после атаки медведя удалось выжить.