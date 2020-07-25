10 неудачных фото от пользователей Twitter, чьи питомцы заставят ужаснуться абсолютно каждого
Недавно пользовательница "Твиттера" GinaZwicky попросила в комментариях присылать "уродливые" фотографии своих питомцев. Начала она с кадра своего котёнка, а любители домашних животных с удовольствием продолжили тред. Накопились сотни странных снимков, и в подборке ниже — 10 самых смешных из них.
"Единственное, что можно оставлять в комментариях, — это очень уродливые фотографии ваших питомцев"
Фото © Twitter / GinaZwicky
"На данный момент любимое. Она зевает, словно чудовище (которым она и является)"
"Мой маленький чемпион"
Фото © Twitter / JaJaJaJasonnnn
"Вот одна из худших фотографий моей... собаки(?)"
Фото © Twitter / itsjusthobbs
"Выглядит как сумасшедший"
Фото © Twitter / OsmosisReads
"По вашей просьбе на этой фотографии мой кот Бу выглядит чуть менее красиво, чем обычно"
Фото © Twitter / drkeverett
"Он такой вроде ЕХЕХЕХЕ"
Фото © Twitter / _Konichihuahua
"Мисс Джейд не была впечатлена её визитом к грумеру"
Фото © Twitter / SmudgiesMom
"Кот моей сестры получал нагоняй, когда я сделала эту фотографию"
Фото © Twitter / LunarReflector
"Это худшее, что я могла найти"
Фото © Twitter / TheNerdyVixen
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