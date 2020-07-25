10 неудачных фото от пользователей Twitter, чьи питомцы заставят ужаснуться абсолютно каждого

"Единственное, что можно оставлять в комментариях, — это очень уродливые фотографии ваших питомцев"

Фото © Twitter / GinaZwicky

"На данный момент любимое. Она зевает, словно чудовище (которым она и является)"

Фото © Twitter / hannahbern2

"Мой маленький чемпион"

Фото © Twitter / JaJaJaJasonnnn

"Вот одна из худших фотографий моей... собаки(?)"

Фото © Twitter / itsjusthobbs

"Выглядит как сумасшедший"

Фото © Twitter / OsmosisReads

"По вашей просьбе на этой фотографии мой кот Бу выглядит чуть менее красиво, чем обычно"

Фото © Twitter / drkeverett

"Он такой вроде ЕХЕХЕХЕ"

Фото © Twitter / _Konichihuahua

"Мисс Джейд не была впечатлена её визитом к грумеру"

Фото © Twitter / SmudgiesMom

"Кот моей сестры получал нагоняй, когда я сделала эту фотографию"

Фото © Twitter / LunarReflector

"Это худшее, что я могла найти"