В Индии обнаружили черепашку с необычным окрасом, причиной которого стала редкая мутация

На днях в индийском штате Балазор местные жители обнаружили странную черепаху. Она оказалась альбиносом, что в природе встречается редко. Тем более до обнаружения людьми такие малыши обычно доживают ещё реже, ведь от хищников их уберегает не только крепкий панцирь, но и камуфляжный окрас, пишет Lad Bible.

Фото © Twitter / Deepak kapoor IAS

По словам экспертов, альбиносы появляются из-за того, что в организме полностью отсутствует или присутствует, но в дефективном виде фермент тирозиназа, который необходим для нормального синтеза меланина. А меланин в свою очередь отвечает за окраску тканей.

Видео © Twitter / Susanta Nanda IFS

Сейчас редкую черепашку передали органам охраны природы. Видео и фото с необычной находкой распространились в соцсетях, набирая лайки и репосты. Ролик набрал около 120 тыс. просмотров, а в комментариях пользователи удивляются жёлтому оттенку земноводного.

Фото © Twitter / Prakash Mardaraj

Эксперты имеют в виду, что белый для черепах — это жёлтый? Это черепахи в цветах не разбираются или я? Thomas

А может быть, просто вода настолько загрязнена, что черепаху просто отбелило как хлоркой? CandidateBishop