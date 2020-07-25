В Индии обнаружили черепашку с необычным окрасом, причиной которого стала редкая мутация

На днях в индийском штате Балазор местные жители обнаружили странную черепаху. Она оказалась альбиносом, что в природе встречается редко. Тем более до обнаружения людьми такие малыши обычно доживают ещё реже, ведь от хищников их уберегает не только крепкий панцирь, но и камуфляжный окрас, пишет Lad Bible.
Фото © Twitter / Deepak kapoor IAS
По словам экспертов, альбиносы появляются из-за того, что в организме полностью отсутствует или присутствует, но в дефективном виде фермент тирозиназа, который необходим для нормального синтеза меланина. А меланин в свою очередь отвечает за окраску тканей.
Видео © Twitter / Susanta Nanda IFS
Сейчас редкую черепашку передали органам охраны природы. Видео и фото с необычной находкой распространились в соцсетях, набирая лайки и репосты. Ролик набрал около 120 тыс. просмотров, а в комментариях пользователи удивляются жёлтому оттенку земноводного.
Фото © Twitter / Prakash Mardaraj
Эксперты имеют в виду, что белый для черепах — это жёлтый? Это черепахи в цветах не разбираются или я?
А может быть, просто вода настолько загрязнена, что черепаху просто отбелило как хлоркой?
Звучит не очень позитивно для неё, но выглядит черепашка очень мило!