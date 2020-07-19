Злую собаку оставили с незаконченной стрижкой, и при виде этой альпака хозяйка разрыдалась от смеха

После окончания самоизоляции в салоны рванули все — и люди, и их питомцы. Но, как оказалось, неудачная стрижка может случиться у кого угодно, даже четвероногого клиента парикмахерской. Это и случилось с помесью пуделя и ши-тцу Чеддером, хотя мастер в этом был совсем не виноват. Хозяйка Лиза Торрес из Нью-Йорка, США, отвезла пёсика к грумеру и отправилась по своим делам, когда ей позвонили из салона, пишет Metro.
Видимо, в этот день Чеддер решил не быть хорошим мальчиком, потому что за время стрижки успел укусить мастера два раза. Девушка прервала услугу и, извинившись, вызвала хозяйку. По пути в салон Лиза уже представила ужасающие вещи (например, Чеддера с причёской льва), но всё вышло гораздо смешнее. Уже в машине девушка сфотографировала пса, который самодовольно смотрел в камеру. Ему, по всей вероятности, стрижка под альпака пришлась по душе.
Теперь мне приходится гулять с этим малышом, который выглядит будто из цирка. Клянусь, я рыдала от смеха, когда его впервые увидела. А потом у меня даже живот болел. Мы сидели в машине минут десять, пока я не успокоилась и не смогла выехать с парковки
Лиза Торрес
Этой историей девушка поделилась в "Фейсбуке", дополнив её забавными фото. Публикация быстро собрала 93 тыс. лайков и 165 тыс. репостов. В комментариях люди не могли перестать потешаться над стильной стрижкой Чеддера. А кто-то даже взял её на заметку, решив, что это отличный способ разнообразить привычный облик своего пёсика.
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