Лучшие моменты сезона в самом сердце Петербурга. "Зенит" организовал световое шоу в честь золотого дубля — видео

Дзюбу материли, Малкома лечили, а Кокорина слили. Как "Зенит" стал чемпионом второй год подряд "Зенит" во второй части чемпионата был явным лидером, хотя в этом сезоне у клуба были свои проблемы. Вспоминаем, через что прошла команда Сергея Семака до того, как стать триумфатором.