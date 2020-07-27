Лучшие моменты сезона в самом сердце Петербурга. "Зенит" организовал световое шоу в честь золотого дубля — видео

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Санкт-петербургский "Зенит" устроил яркое световое шоу для своих болельщиков в честь золотого дубля, который сине-бело-голубые смогли оформить в этом сезоне.
Дзюбу материли, Малкома лечили, а Кокорина слили. Как "Зенит" стал чемпионом второй год подряд"Зенит" во второй части чемпионата был явным лидером, хотя в этом сезоне у клуба были свои проблемы. Вспоминаем, через что прошла команда Сергея Семака до того, как стать триумфатором.
На фасад Дворцового моста были выведены самые яркие и приятные моменты ушедшего сезона, в котором "Зенит" стал чемпионом России и завоевал кубок страны.
"Зенит" выиграл Кубок России, оформив во второй раз в истории золотой дубльНападающий Артём Дзюба реализовал пенальти, который и решил исход встречи.
Свидетелем яркого зрелища мог стать любой желающий. По сообщениям пресс-службы клуба, видео выводилось на одном из пролётов Дворцового моста, который стал гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров. Добавим, что шоу продолжалось ровно столько же, сколько и обычный футбольный матч, — 90 минут.