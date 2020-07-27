В результате вооружённой атаки в Судане погибло более 60 человек

В суданской провинции Западный Дарфур группа вооружённых людей совершила нападение на местных жителей, в результате которого было убито более 60 человек, ещё примерно столько же ранены. Об этом говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
— Согласно сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 пострадали 25 июля в результате вооружённой атаки в деревне Мистри к северу от населённого пункта Бейда в Западном Дарфуре, — сказано в заявлении.
Кроме того, сообщается, что в нападении участвовало около 500 людей с оружием, они также сожгли рынок и дома местных жителей в разных частях деревни.
Более 25 человек погибло при вооружённом столкновении в СуданеПричиной конфликтов стали торговля оружием и спор вокруг денег.
В провинции Западный Дарфур ввели локдаун (режим жёстких запретов) в связи с резким ростом уровня насилия.
Стоит отметить, что данная вооружённая атака стала уже седьмой в Дарфуре с 19 по 26 июля. В субботу в СМИ появилась информация, что группировка с оружием атаковала переселенцев, прибывших в одну из деревень суданской провинции Южный Дарфур, которую они несколькими годами ранее покинули из-за гражданской войны. Жертвами нападения стали 20 человек, ещё 20 получили ранения.