В результате вооружённой атаки в Судане погибло более 60 человек

В суданской провинции Западный Дарфур группа вооружённых людей совершила нападение на местных жителей, в результате которого было убито более 60 человек, ещё примерно столько же ранены. Об этом говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

— Согласно сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 пострадали 25 июля в результате вооружённой атаки в деревне Мистри к северу от населённого пункта Бейда в Западном Дарфуре, — сказано в заявлении.

Кроме того, сообщается, что в нападении участвовало около 500 людей с оружием, они также сожгли рынок и дома местных жителей в разных частях деревни.

В провинции Западный Дарфур ввели локдаун (режим жёстких запретов) в связи с резким ростом уровня насилия.