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Бюджет РФ за полгода недосчитался 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений

При этом возместить уже удалось около 30 миллиардов.

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Фото © Pixabay

В результате различных налоговых преступлений бюджет России в первые шесть месяцев 2020 года недосчитался 47 миллиардов рублей. Об этом РИА "Новости" рассказала заместитель председателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко.

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Всего было выявлено 3062 налоговых преступления, что на 17% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причинённого бюджету ущерба составил более 47 миллиардов рублей, — отметила Леоненко.

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Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

При этом возместить уже удалось около 30 миллиардов, а "недобросовестные налогоплательщики" добровольно заплатили более 17,1 миллиарда рублей. Кроме того, правоохранители в рамках уголовного процесса изъяли денег и ценностей на сумму более 419 миллионов рублей, а стоимость арестованного имущества превысила 12,4 миллиарда рублей.

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