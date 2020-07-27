Бюджет РФ за полгода недосчитался 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений

В результате различных налоговых преступлений бюджет России в первые шесть месяцев 2020 года недосчитался 47 миллиардов рублей. Об этом РИА "Новости" рассказала заместитель председателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко.

Всего было выявлено 3062 налоговых преступления, что на 17% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причинённого бюджету ущерба составил более 47 миллиардов рублей, — отметила Леоненко.