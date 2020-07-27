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Россиянам рассказали, где самое тёплое море в стране

Температура воды достигает 27 градусов со знаком плюс.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что среди курортных направлений Черноморского побережья РФ самое тёплое море сейчас в Геленджике, Сочи и Туапсе.

По его словам, температура воды в этих местах превышает 25 градусов.

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При этом женщина на курорте даже не появилась.

Уже 27 градусов, самое тёплое море на побережье Туапсе, Сочи и Геленджика. Очень тёплая вода, — отметил Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Ранее он сообщал, что жители страны могут отдыхать на отечественных морских пляжах до середины осени. Он подчеркнул, что вода в этот период будет прогреваться до 25–26 градусов.

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Вильфанд также предупреждал, что в ближайшие дни в девяти регионах России ожидается "опасное солнце".

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