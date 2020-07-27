"Решил устроить себе 15 минут славы". Соловьёв раскритиковал действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв жёстко прокомментировал действия украинского президента Владимира Зеленского, который принял решение вести переговоры с захватчиком заложников в Луцке.
— Зеленский решил устроить себе 15 минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должны были с ним вести переговоры. Не дай бог появятся серьёзные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в "Норд-Осте", — заявил телеведущий в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
Соловьёв считает, что Зеленский "открыл врата ада" после выполнения требования луцкого захватчикаПо его словам, это была грубейшая ошибка и теперь на Украине "пойдёт захват за захватом".
Соловьёв также заявил о том, что спецслужбы Украины непрофессионально вели себя при задержании злоумышленника.
— Выходит террорист, ставит неизвестно что. Может быть, там взрывчатка. Он несколько минут стоит и говорит: "Ну, что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесёт?" И он никому не интересен, — сыронизировал Соловьёв.
По словам телеведущего, захватчика заложников задержали "трое ленивых людей".
— Их не волнует, что стоит рюкзак, что там (в автобусе. — Прим. Лайфа) могут быть сообщники. <...> Стали выходить заложники — их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: "С налёта, с поворота". Приехали: "Всем мордой в грязь!" А никого уже нет. Кого они собрались брать — автобус уже пустой, — резюмировал Соловьёв.
На Украине возбудили уголовные дела после захвата заложников в ЛуцкеПо словам замминистра МВД, правоохранители будут продолжать работать на месте происшествия всю ночь.
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом страны Владимиром Зеленским видеоролика, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан. Кроме того, у нападавшего обнаружили при себе целый арсенал оружия. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Харькове арестовали сообщника захватчика автобуса.