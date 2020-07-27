"Решил устроить себе 15 минут славы". Соловьёв раскритиковал действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв жёстко прокомментировал действия украинского президента Владимира Зеленского, который принял решение вести переговоры с захватчиком заложников в Луцке.

— Зеленский решил устроить себе 15 минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должны были с ним вести переговоры. Не дай бог появятся серьёзные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в "Норд-Осте", — заявил телеведущий в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

Соловьёв также заявил о том, что спецслужбы Украины непрофессионально вели себя при задержании злоумышленника.

— Выходит террорист, ставит неизвестно что. Может быть, там взрывчатка. Он несколько минут стоит и говорит: "Ну, что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесёт?" И он никому не интересен, — сыронизировал Соловьёв.

По словам телеведущего, захватчика заложников задержали "трое ленивых людей".

— Их не волнует, что стоит рюкзак, что там (в автобусе. — Прим. Лайфа) могут быть сообщники. <...> Стали выходить заложники — их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: "С налёта, с поворота". Приехали: "Всем мордой в грязь!" А никого уже нет. Кого они собрались брать — автобус уже пустой, — резюмировал Соловьёв.