В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

В России с 27 июля 2020 года вводится уголовная ответственность за проведение нелегального техосмотра автомобилей — без соответствующей регистрации в национальной системе, сообщает ТАСС.

В случае обвинительного приговора может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей или же в размере заработной платы осуждённого за период до двух лет, а также обязательные работы на срок до 480 часов. Кроме того, возможен арест на срок до шести месяцев.

По словам руководителя экспертного центра "Деловой России" Екатерины Авдеевой, уголовная ответственность за подобные нарушения, безусловно, нужна. Однако обществу важно качество оказываемых услуг, а не наличие лицензий.