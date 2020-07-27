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Twitter дал сбой. Пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети

Жалобы поступают также из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Фото © Pixabay

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Стоит отметить, что большинство жалоб поступает из США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии.

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Чаще всего у людей возникают сложности с подключением к серверу.

В России также сообщают о сбое в работе соцсети. С проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, 57% пользователей заявили о сложностях в работе сайта, 27% жалуются на сбои в приложении для iPhone и iPad, ещё 14% — для Android.

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