Twitter дал сбой. Пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
Стоит отметить, что большинство жалоб поступает из США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии.
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsAppЧаще всего у людей возникают сложности с подключением к серверу.
В России также сообщают о сбое в работе соцсети. С проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным сервиса, 57% пользователей заявили о сложностях в работе сайта, 27% жалуются на сбои в приложении для iPhone и iPad, ещё 14% — для Android.