Twitter дал сбой. Пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Стоит отметить, что большинство жалоб поступает из США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии.

В России также сообщают о сбое в работе соцсети. С проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.