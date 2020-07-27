Где подешевле заправиться? Названы страны Европы с самым доступным бензином

Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург. Жители этого маленького государства могут купить около 3,2 тысячи литров топлива на свою зарплату, передаёт РИА "Новости".
Уточняется, что Люксембург оказался на первом месте в рейтинге благодаря высоким заработным платам и относительно низким ценам на бензин.
В первую десятку по доступности топлива также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания, Дания, Германия, Швеция, Нидерланды, Бельгия.
Россияне рассказали, от чего готовы отказаться при подорожании бензинаНекоторые вовсе будут готовы продать свой автомобиль.
Россия в этом списке занимает только 20-е место. На среднюю зарплату жителя страны можно купить 924 литра 95-го бензина.
В конце списка по доступности топлива для автомобилей находятся Украина (395 литров), Белоруссия (600 литров), Венгрия (671 литр), Латвия (686 литров) и Румыния (692 литра).
Снимут все деньги за 1 литр бензина? Опасно ли оплачивать заправку в Яндекс.НавигатореПочти два года назад в России стало возможно оплачивать заправку в приложении, не выходя из авто. Спустя такой промежуток времени к возможности остались вопросы. Например, может ли приложение списать больше денег, чем предполагает тариф? Разобрались.
Стоит отметить, что в ходе исследования использовались данные о ценах на топливо АИ-95 в странах Европы в мае этого года. Динамика стоимости бензина рассчитывалась специалистами в национальной валюте государств.