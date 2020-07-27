Где подешевле заправиться? Названы страны Европы с самым доступным бензином

Снимут все деньги за 1 литр бензина? Опасно ли оплачивать заправку в Яндекс.Навигаторе Почти два года назад в России стало возможно оплачивать заправку в приложении, не выходя из авто. Спустя такой промежуток времени к возможности остались вопросы. Например, может ли приложение списать больше денег, чем предполагает тариф? Разобрались.