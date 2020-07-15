Опасно ли платить за бензин через приложение? Вся правда о "Яндекс.Навигаторе" и его работе с вашими деньгами

Почти два года назад в России стало возможно оплачивать заправку в приложении, не выходя из авто. Спустя такой промежуток времени к возможности остались вопросы. Например, может ли приложение списать больше денег, чем предполагает тариф? Разобрались.

В декабре 2018 года было запущено приложение "Яндекс.Заправки" для бесконтактной заправки на АЗС. Для этого доступно отдельное приложение на iOS и Android, кроме того, оно интегрировано в другие программы компании — "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".

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Механика платежа следующая: приложение выставляет стоимость в зависимости от ценников на заправке, покупатель же не прикладывает карточку или смартфон к терминалу, а оформляет покупку прямо в приложении: как оплату покупки в интернет-магазине онлайн.

Заезжаете на заправку, открываете "Яндекс.Навигатор", выбираете колонку, топливо, указываете необходимое количество бензина и оплачиваете — готово, вас заправили. В этом же приложении вам будут видны расценки на топливо на разных АЗС, поэтому вы сможете выбрать наиболее выгодную.

За что любят бесконтактную заправку?

За возможность пополнить бак, не выходя из автомобиля. Это удобно как минимум по двум причинам.

1. Вам не придётся выходить из машины в плохую погоду. Оставаться в тёплом салоне комфортнее.

2. Не нужно стоять в очереди для оплаты услуги. Экономите себе время.

Впрочем, на АЗС у вас могут возникнуть две проблемы: 1) заправщики есть не всегда: возможно, вы заплатите за услугу, а к авто никто не подойдёт; 2) оператор может не понять, что вы оплачиваете через приложение — вам придётся опустить стекло или подойти к нему и сказать.

Так вы минуете только очередь, но выйти из авто всё же придётся. Наличие этих факторов зависит от заправки.

Стоит ли переживать за сохранность денег?

Нет. У приложения "Яндекс.Навигатор" нет доступа к данным карты и разрешения управлять платежами. Вот как выглядит схема.

В приложении доступны следующие сервисы для совершения платежей:

1. Apple Pay / Google Pay. Они же используются для бесконтактных платежей в магазинах и покупках в онлайн-сторах.

2. "Яндекс.Деньги". Тот же принцип, это дефолтный платёжный сервис в приложениях "Яндекса" — "Такси", "Еде", "Драйве", "Навигаторе". Вы можете привязать карту без интеграции Apple Pay и Google Pay и оплачивать услуги "Яндекса".

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И они служат лишь посредниками между картой и компанией, оказывающей услуги. А переводы осуществляются в платёжных системах VISA или Mastercard. Переживать за сохранность денег и данных не стоит. Приложение и платёжный сервис не имеют к ним доступа.

Банковская карта синхронизируется с iTunes, после этого вы получаете возможность пользоваться Apple Pay. В Купертино не получают данных о вашем пластике и не имеют контроля над платежами, компания лишь предоставляет инструмент.

Данные о карте сохраняются на сервере Apple и в iCloud в зашифрованном, а не исходном виде. Так, даже в случае взлома сервера или облака злоумышленник не доберётся до вашего банковского счёта, потому что у него нет ключей шифрования.

Я купил больше бензина, чем мне нужно. Остальное не влезло в бак. Деньги на ветер?

Нет. Навигатор спишет деньги ровно за то количество бензина, которым вас заправили на АЗС. Всё благодаря системе приложения. "Яндекс" даже рекомендует выбирать больше максимального значения. Так вы получите полный бак и не лишитесь денег.

Это работает по принципу депозита. Когда вы платите за услугу до её завершения, необходимая сумма не снимается с карты, а замораживается. После заправки система спишет ровно столько, сколько бензина вы получили, а оставшаяся сумма вернётся на карту.

Будут ли начисляться бонусы при оплате через "Яндекс.Заправку"?

Среди автолюбителей распространены карты лояльности. Вы пользуетесь одной АЗС и копите баллы, а потом ими можно оплачивать заправки.

Будут ли они начисляться на ваш счёт при оплате через сервис "Яндекс.Заправка", зависит от бонусной карты. Лайф запросил информацию об этом у пресс-службы "Яндекса" и не получил ответа. А вот какая картина рисуется, исходя из информации в открытых источниках.

По способу зачисления баллов они делятся на два типа: одни прикладываются к терминалу после каждой покупки, другие же синхронизируются с банковской картой и автоматически начисляют бонусы, когда вы оплачиваете услуги.

К первому относится карта «Татнефти». К ней можно прикрепить любую банковскую карту. В случае с программой лояльности «Газпромнефти», «Лукойла», Shell, BP и Роснефтью так не получится. Тут бонусную карту нужно предъявлять кассиру при каждой оплате, чтобы вам начислялись бонусы.

Яндекс.Заправка позволяет подключить бонусную карту в приложении. Пройдите по «Дополнительно» —> «Скидки и бонусы». Выберите вашу сеть АЗС и введите номер карты, тогда бонусы начнут зачисляться при оплате заправки через приложение.

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Из перечисленных нами сетей АЗС («Татнефть», «Газпромнефть», «Лукойл», Shell, BP и Роснефть), в приложении доступны только Shell. В таком случае, пользоваться бесконтактной заправкой и получать бонусы можно только с Shell и «Татнефтью». Кроме того, вы не сможете потратить бонусы в Яндекс.Заправке, только накопить.