Бывшего заммэра Якутска осудили на четыре года за злоупотребление полномочиями

Якутский городской суд признал виновным бывшего заместителя мэра города Василия Гоголева и приговорил его к четырём годам колонии общего режима.
— По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Якутии.
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Согласно материалам дела, Гоголев во время работы на посту заместителя главы города при содействии двух руководителей фирм оказывал давление на строительную компанию для "незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме".
В ходе расследования выяснилось, что строительной фирме был причинён ущерб на 165 миллионов рублей.
Отмечается, что осуждённый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В отношении двух руководителей фирм предварительное расследование завершено, в данный момент идёт ознакомление с материалами уголовного дела.
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Ранее заммэру было предъявлено обвинение в получении взятки, однако потом статью переквалифицировали в "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".