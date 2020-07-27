Бывшего заммэра Якутска осудили на четыре года за злоупотребление полномочиями

Якутский городской суд признал виновным бывшего заместителя мэра города Василия Гоголева и приговорил его к четырём годам колонии общего режима.

— По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Якутии.

Согласно материалам дела, Гоголев во время работы на посту заместителя главы города при содействии двух руководителей фирм оказывал давление на строительную компанию для "незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме".

В ходе расследования выяснилось, что строительной фирме был причинён ущерб на 165 миллионов рублей.

Отмечается, что осуждённый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В отношении двух руководителей фирм предварительное расследование завершено, в данный момент идёт ознакомление с материалами уголовного дела.