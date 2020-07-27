В китайском Чэнду закрылось генконсульство США

Генеральное консульство США в китайском городе Чэнду закрылось по требованию МИД КНР, говорится в официальном сообщении ведомства.
今天，我们告别美国驻成都总领事馆 。我们会永远想念你们。 pic.twitter.com/sV2fe9KVPJ— 美国驻华使领馆 US MissionCN (@USA_China_Talk) July 27, 2020
Отмечается, что в 5:00 мск последний работник дипмиссии покинул её здание, а территорию уже взяли в своё ведение представители компетентных органов Поднебесной.
В адрес Посольства Китая в США поступили угрозы взрыва и убийстваСитуация происходит на фоне возможного закрытия генконсульства Поднебесной в Хьюстоне.
При этом уже в выходные со стен были сняты отличительные знаки США.
Ранее сообщалось, что США потребовали закрыть дипмиссию Китая, расположенную в Хьюстоне. В Пекине данный акт назвали "беспрецедентным усилением политического давления".