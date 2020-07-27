В китайском Чэнду закрылось генконсульство США

Генеральное консульство США в китайском городе Чэнду закрылось по требованию МИД КНР, говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что в 5:00 мск последний работник дипмиссии покинул её здание, а территорию уже взяли в своё ведение представители компетентных органов Поднебесной.

При этом уже в выходные со стен были сняты отличительные знаки США.