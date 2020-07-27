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В китайском Чэнду закрылось генконсульство США

Территорию дипмиссии уже приняли в своё ведение представители компетентных органов Поднебесной.

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Генеральное консульство США в китайском городе Чэнду закрылось по требованию МИД КНР, говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что в 5:00 мск последний работник дипмиссии покинул её здание, а территорию уже взяли в своё ведение представители компетентных органов Поднебесной.

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Ситуация происходит на фоне возможного закрытия генконсульства Поднебесной в Хьюстоне.

При этом уже в выходные со стен были сняты отличительные знаки США.

Ранее сообщалось, что США потребовали закрыть дипмиссию Китая, расположенную в Хьюстоне. В Пекине данный акт назвали "беспрецедентным усилением политического давления".

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