Сбежавший в КНДР из Южной Кореи не был носителем коронавируса

Незаконно пересёкший границу КНДР и Южной Кореи 24-летний молодой человек не является носителем коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо.
— Этот человек не был зарегистрирован ни как пациент с CoViD-19, ни как лицо, контактировавшее с инфицированными, — отметил Тхэ Хо.
Медики брали тесты у двух людей, которые контактировали с ним, однако обнаружить CoViD-19 не удалось. В Сеуле также заявили, что перебежчик пересёк границу в районе острова Канхвадо.
Ранее власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию в стране. Предполагаемым носителем оказался 24-летний бывший житель республики, который путём незаконного пересечения границы смог вернуться в родной для него Кэсон.