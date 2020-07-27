Сбежавший в КНДР из Южной Кореи не был носителем коронавируса

Незаконно пересёкший границу КНДР и Южной Кореи 24-летний молодой человек не является носителем коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо.

— Этот человек не был зарегистрирован ни как пациент с CoViD-19, ни как лицо, контактировавшее с инфицированными, — отметил Тхэ Хо.

Медики брали тесты у двух людей, которые контактировали с ним, однако обнаружить CoViD-19 не удалось. В Сеуле также заявили, что перебежчик пересёк границу в районе острова Канхвадо.