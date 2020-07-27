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Кузнецова просит проверить информацию о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

По её словам, сложившаяся там ситуация и ранее привлекала к себе внимание.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в СК и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять на контроль ситуацию со случаями жёсткого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.

Как она сообщила РИА "Новости", изначально поступала максимально противоречивая информация. Сейчас удалось выяснить, что в монастыре находится 16 несовершеннолетних. Еженедельно проводятся проверки сотрудниками органов опеки.

Среднеуральский монастырь, где находится схимонах Сергий, покинули около 40 человек

Из обители ушли монахини, священники и миряне.

При этом ситуация в Среднеуральском монастыре и ранее привлекала к себе внимание регионального детского омбудсмена, она неоднократно выезжала на место из-за тревожных сигналов, которые не подтвердились.

Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.

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