Кузнецова просит проверить информацию о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

По её словам, сложившаяся там ситуация и ранее привлекала к себе внимание.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в СК и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять на контроль ситуацию со случаями жёсткого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.

Как она сообщила РИА "Новости", изначально поступала максимально противоречивая информация. Сейчас удалось выяснить, что в монастыре находится 16 несовершеннолетних. Еженедельно проводятся проверки сотрудниками органов опеки.

При этом ситуация в Среднеуральском монастыре и ранее привлекала к себе внимание регионального детского омбудсмена, она неоднократно выезжала на место из-за тревожных сигналов, которые не подтвердились.