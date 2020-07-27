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Регион
Опубликовано 27 июля 2020, 07:22
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Кузнецова просит проверить информацию о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

По её словам, сложившаяся там ситуация и ранее привлекала к себе внимание.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в СК и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять на контроль ситуацию со случаями жёсткого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.

Как она сообщила РИА "Новости", изначально поступала максимально противоречивая информация. Сейчас удалось выяснить, что в монастыре находится 16 несовершеннолетних. Еженедельно проводятся проверки сотрудниками органов опеки.

Среднеуральский монастырь, где находится схимонах Сергий, покинули около 40 человек
Среднеуральский монастырь, где находится схимонах Сергий, покинули около 40 человек

При этом ситуация в Среднеуральском монастыре и ранее привлекала к себе внимание регионального детского омбудсмена, она неоднократно выезжала на место из-за тревожных сигналов, которые не подтвердились.

Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Артур Белкин
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