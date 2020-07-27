Кузнецова просит проверить информацию о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре
По её словам, сложившаяся там ситуация и ранее привлекала к себе внимание.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в СК и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять на контроль ситуацию со случаями жёсткого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
Как она сообщила РИА "Новости", изначально поступала максимально противоречивая информация. Сейчас удалось выяснить, что в монастыре находится 16 несовершеннолетних. Еженедельно проводятся проверки сотрудниками органов опеки.
При этом ситуация в Среднеуральском монастыре и ранее привлекала к себе внимание регионального детского омбудсмена, она неоднократно выезжала на место из-за тревожных сигналов, которые не подтвердились.
Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин