Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сотрудничал с Боуи, но не знал его песен. Умер японский дизайнер Кансай Ямамото

Недавно у него диагностировали острый миелоидный лейкоз.

187
Post cover

Дизайнер Кансай Ямамото. Фото © EPA / TASS

Фэшен-дизайнер, один из основоположников современной японской моды Кансай Ямамото умер 21 июля в возрасте 76 лет. Об этом со ссылкой на его офис сообщает Japan Times.

Последние месяцы своей жизни японец боролся с острым миелоидным лейкозом. Похороны Ямамото прошли в закрытом режиме, на них присутствовали лишь родственники и близкие друзья.

Пока он боролся со своей болезнью, он всегда оставался позитивным, никогда не терял своей страсти к творчеству и был полон решимости выздороветь и вернуться полным энергии, чтобы увидеть вас снова, — прокомментировали представители дизайнера.

Работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Ямамото прославился своими авангардными кимоно, которые британский рок-певец Дэвид Боуи надевал во время тура Ziggy Stardust. Он также сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.

Ранее Лайф писал, что в США в свой день рождения умер автор логотипа Нью-Йорка Милтон Глейзер. Причиной смерти графического дизайнера стал инсульт.

Выбор редакции

Loading...