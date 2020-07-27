Сотрудничал с Боуи, но не знал его песен. Умер японский дизайнер Кансай Ямамото

Фэшен-дизайнер, один из основоположников современной японской моды Кансай Ямамото умер 21 июля в возрасте 76 лет. Об этом со ссылкой на его офис сообщает Japan Times.

Последние месяцы своей жизни японец боролся с острым миелоидным лейкозом. Похороны Ямамото прошли в закрытом режиме, на них присутствовали лишь родственники и близкие друзья.

— Пока он боролся со своей болезнью, он всегда оставался позитивным, никогда не терял своей страсти к творчеству и был полон решимости выздороветь и вернуться полным энергии, чтобы увидеть вас снова, — прокомментировали представители дизайнера.

Ямамото прославился своими авангардными кимоно, которые британский рок-певец Дэвид Боуи надевал во время тура Ziggy Stardust. Он также сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.