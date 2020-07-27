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Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

В нём можно сделать экспресс-тест на коронавирус.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный терминал D московского аэропорта Шереметьево возобновил свою работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 27 июля в терминале начинают работу остановки общественного транспорта (маршруты автобусов № 817, 851, н1), паркинг, вендинговые автоматы, а также частично кафе и магазины. Кроме того, с сегодняшнего дня в нём можно сделать экспресс-тест на CoViD-19. Вся процедура сдачи анализа займёт 75 минут.

В Шереметьево пассажиры смогут пройти экспресс-тестирование на коронавирус

Результат анализа можно будет узнать уже через 60 минут.

Отмечается, что в ближайшие дни рейсы из терминала не запланированы.

Напомним, в апреле терминал D в Шереметьево временно приостановил работу из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией вокруг новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в аэропорту всё ещё не работают терминалы C, E и F.

Ранее Лайф сообщал, что в московском аэропорту Шереметьево с 15 июля заработали поезда, курсирующие между Северным и Южным терминалами. Последние два месяца они не ходили из-за пандемии. Вторую линию введут в рабочий режим, исходя из темпов восстановления пассажиропотока.

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