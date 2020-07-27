Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

Международный терминал D московского аэропорта Шереметьево возобновил свою работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 27 июля в терминале начинают работу остановки общественного транспорта (маршруты автобусов № 817, 851, н1), паркинг, вендинговые автоматы, а также частично кафе и магазины. Кроме того, с сегодняшнего дня в нём можно сделать экспресс-тест на CoViD-19. Вся процедура сдачи анализа займёт 75 минут.

Отмечается, что в ближайшие дни рейсы из терминала не запланированы.

Напомним, в апреле терминал D в Шереметьево временно приостановил работу из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией вокруг новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в аэропорту всё ещё не работают терминалы C, E и F.