Бой с плесенью. В "Роскачестве" рассказали, как правильно хранить хлеб и почему его надо покупать целым

В "Роскачестве" рекомендуют хранить хлеб в сухом тёмном месте, подальше от источников сырости и нагрева, чтобы избежать появления плесени. Об этом сообщается на сайте организации.

Самый оптимальный вариант для хранения хлеба, по мнению экспертов, — в хлебнице. При этом её не советуют размещать рядом с плитой и на окне, так как там слишком высокие колебания температуры и влажности. Специалисты советуют следить за тем, чтобы изделие не находилось на солнце, если оно хранится в полимерной упаковке. Под прямыми солнечными лучами внутри упаковки образовывается конденсат, вследствие чего может появиться плесень.

Также в "Роскачестве" отметили, что хлеб в полиэтиленовом пакете плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем, но при этом в последних двух случаях он черствеет скорее. Кроме того, россиян предупредили, что изделие, реализуемое уже в нарезанном виде, более подвержено появлению плесени.