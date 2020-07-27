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Шнуров приехал в Хабаровск для съёмок фильма о событиях в крае

Музыкант, в частности, возьмёт интервью у врио губернатора Дегтярёва.

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Фото © Telegram / khvregion

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять фильм о событиях в крае. Об этом сообщает Telegram-канал khvregion, который рассказывает о новостях и событиях в регионе.

Отмечается, что Шнуров планирует взять интервью у врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Об этом накануне сообщил и сам исполняющий обязанности главы региона во время общения с хабаровчанами.

"Я хочу установить прямую связь". Дегтярёв встретился с хабаровчанами — видео

Врио главы региона обсудил с жителями нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения.

Фильм о происходящем в регионе артист и политик будет снимать для телеканала RTVI, генеральным продюсером которого он недавно стал. По данным Telegram-канала, Шнуров выйдет сегодня вечером на площадь Ленина, чтобы пообщаться с митингующими, а сейчас он находится в Правительстве Хабаровского края.

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