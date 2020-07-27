Шнуров приехал в Хабаровск для съёмок фильма о событиях в крае

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять фильм о событиях в крае. Об этом сообщает Telegram-канал khvregion, который рассказывает о новостях и событиях в регионе.

Отмечается, что Шнуров планирует взять интервью у врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Об этом накануне сообщил и сам исполняющий обязанности главы региона во время общения с хабаровчанами.