Шнуров приехал в Хабаровск для съёмок фильма о событиях в крае

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять фильм о событиях в крае. Об этом сообщает Telegram-канал khvregion, который рассказывает о новостях и событиях в регионе.
Отмечается, что Шнуров планирует взять интервью у врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Об этом накануне сообщил и сам исполняющий обязанности главы региона во время общения с хабаровчанами.
"Я хочу установить прямую связь". Дегтярёв встретился с хабаровчанами — видеоВрио главы региона обсудил с жителями нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения.
Фильм о происходящем в регионе артист и политик будет снимать для телеканала RTVI, генеральным продюсером которого он недавно стал. По данным Telegram-канала, Шнуров выйдет сегодня вечером на площадь Ленина, чтобы пообщаться с митингующими, а сейчас он находится в Правительстве Хабаровского края.