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За сутки в России выявили ещё 5 635 случаев коронавируса

В Москве стало больше на 694 пациента с CoViD-19.

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

За сутки в России выявили 5 635 случаев коронавируса, у 24,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 818 120 случаев во всех 85 регионах.

В первой пятёрке по выявляемости заболевания Москва (+694 случая за сутки), Свердловская область (+252), Нижегородская область (+188), ХМАО (+188) и Петербург (+172). Ситуация в других регионах выглядит так:

Фото: © стопкоронавирус.рф

За сутки умерло 85 пациентов с CoViD-19, а за всё время зафиксировано 13 354 летальных исхода. Также за сутки полностью выздоровели 3 079 россиян, а за весь период их уже 603 329 человек.

Специалист рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом выздоравливают без особого лечения

По его словам, главным союзником в борьбе с вирусом является иммунитет, а врагом — паника.

Больше всего пациентов за сутки выздоровело в Подмосковье (+304), Москве (+264), Красноярском крае (+188), Хабаровском крае (+145) и Свердловской области (+144).

Фото: © стопкоронавирус.рф

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как не перепутать коронавирус с гриппом. По его словам, насторожить должны прежде всего затруднённость дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.

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