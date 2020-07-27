За сутки в России выявили ещё 5 635 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 5 635 случаев коронавируса, у 24,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 818 120 случаев во всех 85 регионах.
В первой пятёрке по выявляемости заболевания Москва (+694 случая за сутки), Свердловская область (+252), Нижегородская область (+188), ХМАО (+188) и Петербург (+172). Ситуация в других регионах выглядит так:
Фото: © стопкоронавирус.рф
За сутки умерло 85 пациентов с CoViD-19, а за всё время зафиксировано 13 354 летальных исхода. Также за сутки полностью выздоровели 3 079 россиян, а за весь период их уже 603 329 человек.
Специалист рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом выздоравливают без особого леченияПо его словам, главным союзником в борьбе с вирусом является иммунитет, а врагом — паника.
Больше всего пациентов за сутки выздоровело в Подмосковье (+304), Москве (+264), Красноярском крае (+188), Хабаровском крае (+145) и Свердловской области (+144).
Фото: © стопкоронавирус.рф
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как не перепутать коронавирус с гриппом. По его словам, насторожить должны прежде всего затруднённость дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.