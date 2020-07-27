Гнилая покупка. Как вернуть деньги, если вам продали просроченные продукты в “Пятерочке”, “Магните” или на рынке

В супермаркете или на рынке покупатели, как правило, торопятся наполнить пакеты и вернуться домой. Поэтому в продуктовой корзине часто оказываются молочные продукты с истекшим сроком годности, старый хлеб и подгнившие фрукты и овощи. Как вернуть деньги за несъедобные товары?

Вера из Челябинска зашла в "Магнит" за свежими помидорами и огурцами, взяла продукты, упакованные в подложки. Уже дома обнаружила, что на нижней стороне помидоров образовались заплесневевшие участки — товароведы специально повернули овощи яркой и непрогнившей стороной к покупателю, чтобы избавиться от товара.

Как отмечает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, закон "О защите прав потребителей" запрещает торговлю продуктами с истекшим сроком годности. Продукция считается просроченной, если истёк период, отведённый для её потребления.

Девушка вернулась в магазин с чеком и потребовала назад свои деньги. Администратор супермаркета отказалась возвращать средства и предложила заменить заплесневевшие овощи на свежие.

Отметим, что это вполне законные действия представителя магазина. Покупатель на основании закона "О защите прав потребителей" может обменять товар или вернуть за него деньги.

Если магазин отказывается признавать нарушение, клиент может написать письменное заявление на имя директора магазина с требованием о возврате средств. К заявлению необходимо приложить чек и фото испорченных продуктов. Кстати, если вы не можете найти свой чек или вы вовсе не брали его на кассе, можно приложить скрин своих трат из мобильных приложений "Пятёрочки" или "Магнита" — в онлайн-сервисах все ваши покупки отображаются вместе с ценами и датой приобретения, если вы пользовались приложением на кассе и "пробивали" штрихкод вашей скидочной карты.

Cкриншот приложения "Пятёрочки" © LIFE

Сотрудник магазина обязан принять ваше заявление и подтвердить это в письменном виде. Если продавец или администратор отказываются менять товар и возвращать деньги, можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на действия супермаркета: к заявлению также нужно приложить чек и фото с доказательствами нарушений.

А если просрочка была продана на рынке?

На продуктовых рынках продают не только фрукты и овощи, но и творог, сметану, молоко, мясо, рыбу и домашние консервы. Получить пищевое отравление после покупки испорченных продуктов у непроверенных продавцов очень легко. Да и трата денег на тухлые продукты всё-таки очень расстраивает.

Но если в супермаркете более-менее понятно, кто виноват и с кого спрашивать, то на рынке идентифицировать нарушителя сложнее. Каждое место на рынке представлено конкретным человеком, обычно это индивидуальный предприниматель, представитель крестьянско-фермерского хозяйства, реже — юридическое лицо. У них должна быть вывеска или этикетки с наименованием предприятия или именем продавца, адресом регистрации, датой изготовления товаров.

— На рынках, как правило, чеков не выдают, поэтому доказать, что вы купили просрочку именно у этого человека, не так-то просто. Но на рынках есть администрация, которая по закону обязана содействовать защите прав потребителей, контролировать качество продукции. Если с продавцом покупатель не смог договориться о возврате денег, то эффективнее обратиться в администрацию и потребовать принять меры в отношении нарушителя, — отмечает Олег Павлов.

Если и эта мера не подействовала, то можно обратиться в Роспотребнадзор. В жалобе следует упомянуть не только конкретного продавца, но и бездействие администрации рынка. Также к жалобе следует приложить фото или видео с доказательствами испорченности продуктов.