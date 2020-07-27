Злая и с хвостом. Как поступить, если вы устали ждать в очереди в "Пятёрочке" и "Магните"?

После тяжёлого рабочего дня или утром, собираясь по своим делам, вы никак не настроены на длительное времяпрепровождение в супермаркете. Мало того что стоять не хочется, так ещё и корзина с продуктами тяжёлая, в помещении душно, всё раздражает. Особенно злит, что на весь магазин работают максимум две кассы. Куда жаловаться на медлительность в супермаркетах?

— Порой невежливый персонал, большие очереди, — пишет покупатель торговой сети "Магнит" на сайте отзывов.

Ранее Лайф рассказывал, как вести себя, если вам хамят сотрудники магазина , и как на этом заработать. Но если оскорбительное поведение законом регулируется, то длина очереди — нет. Количество работающих касс супермаркета может контролироваться только администрацией магазина.

Как же тогда быть?

На дорогах утром и в конце рабочего дня всегда час пик. Мы к этому привыкли, возмущаемся, конечно, но понимаем: ничего не поделаешь. Аналогичная ситуация с супермаркетами в послерабочее время: не только вам нужны продукты на ужин, поэтому вечером возле касс могут быть пробки. Если есть возможность, сходите за продуктами в обеденное время или ближе к закрытию магазина.

— Особенно много людей во второй половине дня в выходные. Мы порой товар не успеваем раскладывать, — говорит Лайфу мерчендайзер Оксана Гаврилова.

В выходные наполнять тележку лучше до обеда, когда большинство покупателей отсыпаются и не спешат за покупками.

Но если вы не хотите подстраиваться под "плотность супермаркета", то вам можно начинать общение со службой поддержки всякий раз, как скапливается очередь в магазине. Как правило, над кассой или рядом с ней висят объявления, в которых говорится примерно следующее: "Если перед вами в очереди больше четырёх человек — звоните по номеру".

— Я неоднократно звонил по указанному телефону. Вечерами линия бывает перегружена, поэтому ответа оператора нужно ждать. Иногда после звонка открывается дополнительная касса и очередь проходит быстрее, иногда оператор просто принимает жалобу и обещает разобраться, приносит извинения за неудобства, — рассказал Лайфу покупатель "Пятёрочки" Дмитрий.

Если объявления с номером службы поддержки нет, обратитесь к администратору магазина и попросите открыть дополнительные кассы. В некоторых супермаркетах есть специальные кнопки, которые можно нажимать, чтобы пришёл ещё один кассир и помог вам не стоять в очереди.