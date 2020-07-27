В Петербурге рестораны, аквапарки и торговые центры сегодня вновь откроются для посетителей

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 27 июля, возобновляют работу аквапарки, рестораны, частные музеи и торговые центры. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на администрацию города. Отмечается, что посетителей также ждут уже бассейны и фитнес-центры.

— Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут открыты детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания, — говорится в сообщении.

При этом для каждого вновь открытого учреждения есть свои меры предосторожности, которые обязаны соблюдать сотрудники и посетители. Так, например, в ТЦ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасное расстояние, а в примерочных появятся бактерицидные лампы, одежда будет проходить термическую обработку после каждой примерки.

Столики в залах кафе и ресторанов должны располагаться на расстоянии не менее полутора метров и дезинфицироваться после каждого посетителя. Также с сегодняшнего дня возобновляется работа туроператоров и турагентств, предоставляющих экскурсионное обслуживание, а запрет на розничную торговлю в скверах, садах и парках снимается.

Все остальные ограничения продлены до 16 августа, отметили городские власти.